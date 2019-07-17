2019-07-17T10:57:06+03:00
Общество

В Добрянке построят культурно-досуговый центр за 658 миллионов рублей

Работы планируют завершить к 1 ноября 2021 года
Лилия Абибулаева
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--Фото: Иван МАКЕЕВ
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Администрация Добрянского района разместила на сайте госзакупок электронный аукцион на строительство районного культурно-досугового центра. Максимальная цена контракта 658 017 750,29 рублей.

Согласно техническому заданию, в обязанности подрядчика входит реконструировать старое здание КДЦ со зрительным залом на 700 человек, построить спортзал, обустроить территорию и установить фонтан, провести наружные инженерные сети.

Работы должны быть закончены к 1 ноября 2021 года.

Победителя аукциона определят 25 июля.

Напомним, ранее мы писали о том, что на улицах Перми установят семь новых светофоров. К концу ноября на самых аварийных перекрестках Перми установят 7 новых светофоров. Все светофоры будут светодиодными, их оборудуют устройствами звукового сопровождения для удобства слабовидящих пешеходов.Реорганизацию светофоров будут проводить на улице Архитектора Свиязева, остановке «Лицей №3», на перекрестке улиц Лихвинская и Самаркандская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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