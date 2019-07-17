Пермячка вступила в борьбу за звание «Девушка года Playboy»
Быть эталоном красоты и сексуальности, получить титул «Девушки года Playboy» мечтают тысячи жительниц России.
Конкурс журнала «Playboy» проходит ежегодно, и участвовать в нем может каждая девушка, достигшая 18 лет. Для этого достаточно прислать 10 лучших фотографий в белье или купальнике и заполнить небольшую анкету на сайте. Заявки принимаются до 26 июля.
19-летняя пермячка Алина Горохова тоже вступила в борьбу за звание самой сексуальной. До участия в конкурсе от журнала «Playboy» Алина не раз входила в 20 лучших девушек страны по версии журнала «MAXIM».
Победительницу пригласят в Москву, а ее фото опубликуют на страницах журнала.
Напомним, ранее мы писали о том, что пермская модель снялась в новом клипе Тимати. Премьера клипа состоялась в среду, 24 апреля. Песня «Помнишь» посвящена другу рэпера Тимати Ратмиру Шишкову. Тимати и Ратмир пели в одной группе до 2007 года, когда Ратмир погиб в ДТП. Тогда ему было всего 19 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU