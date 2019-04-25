Пермская модель снялась в новом клипе Тимати

Алина Горохова пермская модель опубликовала в своем Instagram-аккаунте клип на песню Тимати «Помнишь», в съемках которого она приняла участие.

Премьера клипа состоялась в среду, 24 апреля. Песня «Помнишь» посвящена другу рэпера Тимати Ратмиру Шишкову. Тимати и Ратмир пели в одной группе до 2007 года, когда Ратмир погиб в ДТП. Тогда ему было всего 19 лет.

alina.gorohova Клип Тимати помнишь с участием Алины Гороховой

- Дорогой Брат, сегодня бы тебе исполнился 31 год. По сей день, каждый раз, когда я выхожу на сцену и вижу, как тысячи людей зажигают огни под мои треки, у меня ощущение, что ты стоишь где-то рядом со мной. Ты научил меня ценить каждый момент. Никто не знает, сколько нам времени здесь отведено. Я до сих пор так и не встретил ни одного такого же чистого, честного, светлого, открытого, преданного и талантливого человека как ты. Я до сих пор с трепетом храню каждый фрагмент наших хроник в памяти. В один день мы обязательно снова встретимся. Но пока он не наступил, мне бы хотелось, чтобы память о тебе жила как можно дольше в сердцах тех, кто помнит это время, и тех, кто вырос вместе с нами. Мне бы хотелось, чтобы именно в этот день, люди поделились этим воспоминанием и познакомили с ним других. Мне бы очень хотелось, чтобы в этот день твоя Мама посмотрела это видео и улыбнулась. С твоим Днём!!! - пишет Тимати Instagram в память о погибшем друге.