2019-07-17T11:14:39+03:00
Происшествия

«Кувыркалась по дороге». В Перми столкнулись две иномарки

В аварии пострадала женщина
Лилия Абибулаева
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Фото: "ЧП. ДТП. Пермь"Фото: "ЧП. ДТП. Пермь"
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В 9:43 в среду, 17 июля, в Перми в районе остановки «Сосновый бор» на улице Якутская произошло ДТП. Столкнулись машина «Яндекс.такси» и иномарка «Мазда». От удара оба автомобиля вынесло на обочину. «Мазда» перевернулась и врезалась в дерево. По сообщению очевидцев, «Мазда» перестраивалась и не посмотрела в зеркало. В результате произошло столкновение.

Как сообщили в прес-службе "Скорой помощи", в результате ДТП пострадала женщина, но от госпитализации отказалась.

Фото последствий аварии появились в социальных сетях. Пермяки предположили, прежде чем оказаться в таком положении, "Мазда" кувыркалась по дороге.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермячка получила компенсацию за пропущенный из-за ДТП Чемпионат мира по футболу. Две пассажирки маршрутного такси №71 получили травмы, в результате ДТП. 72-летняя женщина находилась на больничном 3 месяца, затем была вынуждена покинуть место работы по состоянию здоровья. Вторая пострадавшая в связи с полученными травмами отказалась от поездки на матч чемпионата мира по футболу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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