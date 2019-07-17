2019-07-17T09:56:21+03:00
Общество

Пермячка получила компенсацию за пропущенный из-за ДТП Чемпионат мира по футболу

Вторая пострадавшая в аварии также получила выплаты
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Две пассажирки маршрутного такси №71 получили травмы, в результате ДТП. 72-летняя женщина находилась на больничном 3 месяца, затем была вынуждена покинуть место работы по состоянию здоровья. Вторая пострадавшая в связи с полученными травмами отказалась от поездки на матч чемпионата мира по футболу. Обе пострадавшие долго лечились, как в стационарном, так и в амбулаторном порядке. До сих пор продолжают испытывать постоянные боли, головокружение, так как обе получили травмы головы при ДТП, систематически принимают лекарственные препараты.

Женщины требовали выплатить им компенсацию морального вреда. Требования были предъявлены владельцу автобуса и водителю автобуса. Последний был признан виновником аварии.

Суд взыскал в с ответчиков в пользу пострадавших компенсацию в счет возмещения морального вреда в размере 136 тысяч рублей: 80 000 рублей - в пользу первого истца, 40 000 рублей – в пользу второго истца. Кроме того, в пользу каждого истца с ответчиков взыскано по 8000 рублей за юридические услуги, оказанные представителем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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