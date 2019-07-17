2019-07-17T09:02:14+03:00
Происшествия

В Прикамье автоледи сбила12-летнюю девочку на «зебре»

Ребенок получил множественные травмы
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Пермском крае произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Во вторник, 16 июля, в Октябрьском районе женщина-водитель сбила школьницу.

По предварительной информации, 12-летняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль под управлением 41-летней женщины. Школьницу с травмами головы, рук и ног была отправилена в больницу.

Водитель привлечена к административной ответственности. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что два ребенка пострадали в результате ДТП в Перми. Во вторник, 17 июля, в Дзержинском районе Перми произошла авария, в результате которого пострадали несовершеннолетние дети. На улице Подлесной столкнулись два легковых автомобиля. После аварии 3-летнюю девочку срочно отправили в детскую клиническую больницу, а 5-летнему мальчику рекомендовали амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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