Два ребенка пострадали в результате ДТП в Перми

СЕГОДНЯ 07:09 2019-07-17T07:10:11+03:00

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Во вторник, 17 июля, в Дзержинском районе Перми произошла авария, в результате которого пострадали несовершеннолетние дети. На улице Подлесной столкнулись два легковых автомобиля.

После аварии 3-летнюю девочку срочно отправили в детскую клиническую больницу, а 5-летнему мальчику рекомендовали амбулаторное лечение.

Обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье легковушка с двумя детьми съехала в кювет. На трассе Пермь - Березники произошло ДТП, в результате которой легковой автомобиль улетел в кювет. В машине находились двое несовершеннолетних детей. В УГИБДД по Пермскому краю сообщили, что водитель легковушки уходил от столкновения с автобусом.По предварительно информации, автобус «Сетра» нарушил ПДД и выехал на полосу встречного движения, в зоне, где разметка этого не позволяет. По «встречке» в этот момент ехал автомобиль «Лада». Чтобы избежать столкновения, водитель легковушки съехал в кювет.

ИСТОЧНИК KP.RU