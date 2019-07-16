«Уходил от столкновения». На трассе в Прикамье легковушка с двумя детьми съехала в кювет

СЕГОДНЯ 11:32 2019-07-16T11:32:03+03:00

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На трассе Пермь - Березники произошло ДТП, в результате которой легковой автомобиль улетел в кювет. В машине находились двое несовершеннолетних детей. В УГИБДД по Пермскому краю сообщили, что водитель легковушки уходил от столкновения с автобусом.

По предварительно информации, автобус «Сетра» нарушил ПДД и выехал на полосу встречного движения, в зоне, где разметка этого не позволяет. По «встречке» в этот момент ехал автомобиль «Лада». Чтобы избежать столкновения, водитель легковушки съехал в кювет.

В машине находились двое детей. К счастью, в аварии никто не пострадал.

Автомашины получили механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в ДТП с автобусом пострадал ребенок. В понедельник, 15 июля, в Ленинском районе Перми произошло ДТП с автобусом, в результате которого пострадал ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU