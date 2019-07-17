2019-07-17T06:23:08+03:00
Происшествия

Жителя Прикамья осудят за секс с несовершеннолетней

Девочке не было 16 лет
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Перед судом предстанет 19-летний житель Березников за секс со своей несовершеннолетней знакомой. По версии следствия, в конце августа 2018 года друзья находились вместе в квартире. Оставшись с девочкой наедине, 19-летний парень занялся с ней сексом без применения насилия.

Молодой человек знал, что девочке нет и 16 лет.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы писали о том, что жителя Прикамья осудят за секс с 12-летней девочкой. В Горнозаводске 22-летний житель Прикамья предстанет перед судом за секс с 12-летней девочкой. Следствие установило, что в 2016 году в доме общих знакомых молодой человек совершил половой акт с несовершеннолетней подругой. Парень знал, что девочке нет и 14, но это его не остановило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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