За выходные в Перми задержали 40 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 06:48 2019-07-16T06:48:23+03:00

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С вечера пятницы, 12 июля, по вечер воскресенья, 14 июля, сотрудники Госавтоинспекции проводили рейды на дорогах города. В результате профилактических мероприятий 40 пермских водителей не боятся садиться за руль пьяными.

Как сообщили в ГИБДД по Перми, 21 водитель задержан за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, 9 человек отказались от законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования.

За отказ от экспертизы нарушители заплатят штраф в размере 30 тысяч рублей или могут отправиться за решетку на 2 года.

При этом 10 водителей, ранее уже привлекались к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Они понесут наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком на 2 года.

Напомним, ранее мы писали о том,что в Прикамье легковушка с двумя детьми вылетела в кювет и перевернулась.

ИСТОЧНИК KP.RU