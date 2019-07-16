В Перми в ДТП с автобусом пострадал ребенок

СЕГОДНЯ 07:38 2019-07-16T07:38:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 15 июля, в Ленинском районе Перми произошло ДТП с автобусом, в результате которого пострадал ребенок.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, по улице Пушкина в направлении Комсомольского проспекта ехал автобус «МАЗ». Рядом с домом 27 на Пушкина в салоне автобуса упали два пассажира: 25-летняя девушка и ее маленький сын.

Пострадавшей оказана медицинская помощь, ее ребенку назначено амбулаторное лечение. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего

Напомним, ранее мы писали о том, что за выходные в Перми задержали 40 пьяных водителей. С вечера пятницы, 12 июля, по вечер воскресенья, 14 июля, сотрудники Госавтоинспекции проводили рейды на дорогах города. В результате профилактических мероприятий 40 пермских водителей не боятся садиться за руль пьяными.

ИСТОЧНИК KP.RU