В Прикамье в собственной квартире обнаружили тело 85-летней женщины

СЕГОДНЯ 06:56 2019-07-16T06:56:53+03:00

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В воскресенье на пульт дежурного Кунгурской службы спасения поступило сообщение о том, что пожилая женщина долгое время находится одна в квартире, дверь родственникам не открывает, на звонки не отвечает. На место незамедлительно выехали спасатели.

С помощью специального слесарного инструмента спасатели открыли дверь в квартиру. К сожалению, спасти пенсионерку не удалось. Тело женщины обнаружили в квартире. Тело без признаков жизни передали сотрудникам полиции.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Лысьве в закрытом автомобиле нашли тело мужчины. В субботу, 13 июля, в Лысьве местные жители обнаружили в припаркованном автомобиле тело мужчины в камуфляжной форме. По словам очевидцев, у него на голове была огнестрельная рана. В соцсетях появилась версия, что погибший был сотрудником Росгвардии, но в ведомстве эту информацию опровергли.

ИСТОЧНИК KP.RU