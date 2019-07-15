Загадочная смерть: в Лысьве в закрытом автомобиле нашли тело мужчины

СЕГОДНЯ 10:33 2019-07-15T11:00:53+03:00

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В субботу, 13 июля, в Лысьве местные жители обнаружили в припаркованном автомобиле тело мужчины в камуфляжной форме. По словам очевидцев, у него на голове была огнестрельная рана.

- Мужчину обнаружили в автомобиле, который был закрыт изнутри, - сообщили «Комсомольской правде» в следственном управлении СКР по Пермскому краю. - Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится расследование.

В соцсетях появилась версия, что погибший был сотрудником Росгвардии, но в ведомстве эту информацию опровергли.

- Установлено, что погибший не являлся сотрудником войск национальной гвардии Российской Федерации, - ответили нам в Росгвардии. - Распространяемая информация не соответствует действительности.

Ранее мы писали о том, что в пятницу, 12 июля волонтеры поискового отряда «Регион59» нашли 44-летнего жителя Красновишерска, который еще 7 июля уехал на рыбалку на Вишеру и пропал. К сожалению, он погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU