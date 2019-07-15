В Прикамье легковушка с двумя детьми вылетела в кювет и перевернулась

СЕГОДНЯ 06:18 2019-07-15T06:19:12+03:00

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В Пермском крае недалеко от деревни Мозярово в Пермском крае произошло ДТП. По предварительной информации, легковой автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. В салоне находились двое детей.

К машине сразу же подбежали очевидцы аварии и стали помогать пассажирам. Из опрокинувшегося автомобиля несовершеннолетних мальчиков доставали другие участники дорожного движения. Дети отделались испугом.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье ВАЗ столкнулся с УАЗом. Днем в воскресенье, 14 июля, на трассе Чайковский - Воткинск у поворота на Костоваты произошло серьезное ДТП Как рассказали "Комсомольской правде" очевидцы происшествия, на дорге столкнулись ВАЗ девяносто девятой модели и UAZ Patriot. Несмотря на то, что обе машины получили серьезные повреждения, оба водителя остались живы. По словам очевидцев, они только получили травмы. Одной из причин ДТП стала мокрая трасса на которой занесло легковушку.

ИСТОЧНИК KP.RU