2019-07-15T06:19:12+03:00
Происшествия

В Прикамье легковушка с двумя детьми вылетела в кювет и перевернулась

Пассажиров доставали очевидцы
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Фото: Инстаграм @chp_59Фото: Инстаграм @chp_59
Изменить размер текста:

В Пермском крае недалеко от деревни Мозярово в Пермском крае произошло ДТП. По предварительной информации, легковой автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. В салоне находились двое детей.

К машине сразу же подбежали очевидцы аварии и стали помогать пассажирам. Из опрокинувшегося автомобиля несовершеннолетних мальчиков доставали другие участники дорожного движения. Дети отделались испугом.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье ВАЗ столкнулся с УАЗом. Днем в воскресенье, 14 июля, на трассе Чайковский - Воткинск у поворота на Костоваты произошло серьезное ДТП Как рассказали "Комсомольской правде" очевидцы происшествия, на дорге столкнулись ВАЗ девяносто девятой модели и UAZ Patriot. Несмотря на то, что обе машины получили серьезные повреждения, оба водителя остались живы. По словам очевидцев, они только получили травмы. Одной из причин ДТП стала мокрая трасса на которой занесло легковушку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пермском крае разыскивают 84-летнюю дезориентированную пенсионерку
В Прикамье установят «умные» пешеходные переходы, работающие от солнечных батарей
В Прикамье на железной дороге загорелась трансформаторная подстанция
В Перми состоялся массовый заплыв через Каму «Каму KAMA SWIM 2019»
В Прикамье закончились поиски 67-летней женщины, страдающей потерей памяти
В Прикамье ВАЗ столкнулся с УАЗом
«Ливень, крупный град, гроза». В Пермском крае опять объявили штормовое предупреждение
«Невосполнимая потеря для Перми». Телеведущий Владимир Познер прокомментировал уход Курентзиса
«Увидели дым и испугались за лошадей». В парке Горького произошло короткое замыкание в конюшне
Смертельное ДТП в Прикамье: один погиб, двое ранены
«Ты мне не всю зарплату выплатил». В Перми строитель до полусмерти избил своего начальника