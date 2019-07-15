Пермячка просит взыскать 150 тысяч рублей с мужчины, ударившего ее сына-дошкольника

СЕГОДНЯ 19:16 2019-07-15T19:16:13+03:00

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В конце июля в Индустриальном суде Перми будет слушаться иск о компенсации морального вреда за удар, нанесенный в детском саду одному из воспитанников. Обидчик – отец одного из детей, посещающих ту же группу, что и четырехлетний пострадавший мальчик.

Конфликт между взрослым и ребенком возник в мае этого года. Мужчина увидел в руках у малыша палку. Он хотел отобрать ее, но не рассчитал силы и ударил мальчика по лицу. После случившегося родители пострадавшего обратились в полицию.

- Также мама мальчика обратилась с заявлением в суд и просит взыскать компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей и понесенные судебные расходы, - сообщили в пресс-службе Индустриального суда Перми. - Судебное заседание назначено на 29 июля.

Сейчас пострадавшего ребенка перевели в другую группу.

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После инцидента мальчика перевели в другую группу (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU