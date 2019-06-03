Мама малыша, которого в детсаду Перми ударил отец другого мальчика: «До сих пор пью успокоительное»

- Мужчина, который ударил сына, сказал: «Это будет для него уроком», - говорит Мария, мама 4-летнего Максима (имена детей изменены - прим.ред.).

“Меня трясло, когда я об этом узнала”, мама пострадавшего в детсаде малыша до сих пор в шоке, что посторонний взрослый ударил ее сына 00:00 00:00

12 мая малыши одного из детских садов Перми гуляли на площадке. 4-летний Макс что-то не поделил со своим одногодкой Дамиром, и мальчики поссорились.

- Как мне сказал Тимур, папа Дамира, он шел за сыном и увидел в руке у Макса палку, - говорит Мария. - С его слов, мужчина собирался отобрать палку у ребенка, но «не рассчитал силы» и ударил его по лицу. Потом он забрал Дамира и ушел. Как раз через несколько минут мой муж пришел за Максом. К нему подбежали дети и сказали, что ребенка ударил папа Дамира. Воспитательница это подтвердила. Мой муж разговаривал с Тимуром, тот сказал: «Это будет для вашего сына уроком». Мы обратились в полицию.

Мария признает, что ее сын - не из самых спокойных. Он, как и любой другой ребенок, и ссорится, и играет с другими детсадовцами.

- Некоторые говорят мне, что Макс якобы бьет их детей, - говорит Мария. - Но его самого тоже бьют! То с царапиной придет, то с синяком. Только сын не жалуется нам, мы его так воспитывали. И вот, в итоге взрослый мужчина ударил маленького ребенка. Макс до сих пор в себя приходит, а я успокоительное принимаю. Нас, кстати, перевели в другую группу сразу же. Там у Макса все хорошо.

Мы обратились к маме Дамира за комментарием, но она нам не ответила.

Между тем, по факту инцидента проводят проверку полиция и департамент образования.

- Во время вечерней прогулки родитель другого воспитанника детского сада действительно ударил ребенка, - сообщили в ведомстве. - Информация была передана руководителем в полицию. Как стало известно, папа пострадавшего ребенка также написал заявление в полицию. Сейчас департамент образования проводит служебную проверку на предмет действий сотрудников детского сада в этой ситуации.