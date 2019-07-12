В Прикамье нашли погибшим 44-летнего рыбака

СЕГОДНЯ 14:31 2019-07-12T14:31:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 7 июля, 44-летний житель Красновишерска Дмитрий М. уехал на рыбалку в район рек Язьва и Вишера. С тех пор мужчину никто не видел. Родственники пропавшего забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам и в полицию.

В пятницу, 12 июля, волонтеры поискового отряда «Регион59» сообщили, что мужчину нащли. К сожалению, он погиб.

- Дмитрий М, найден, погиб. Просьба снять репосты. Просьба снять репосты. Соболезнования родным и близким. Спасибо всем за помощь, - написали поисковики.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми нашли живой 16-летнюю девочку со шрамом на животе. С 3 июля в Пермском крае разыскивали 16-летнюю Ангелину Г. Девочка ушла из дома в Чернушинском районе и до вчерашнего дня ее местонахождение было неизвестно. На связь девушка не выходила. О пропаже школьницы сообщили волонтеры поискового отряда «Медведь» со ссылкой на МВД России по Чернушинскому району.

ИСТОЧНИК KP.RU