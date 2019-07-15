ВУЗы Прикамья добавят абитуриентам баллы за сдачу ГТО

СЕГОДНЯ 09:33 2019-07-15T09:33:31+03:00

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В 2019 году абитуриенты в Пермском крае могут получить дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ, сдав нормативы ГТО. Как сообщили в ВФСК ГТО, поступающие могут рассчитывать от 1 до 5 баллов к результатам ЕГЭ, при предъявлении значка ГТО.

Если абитуриент сдал нормативы, но значок до сих пор не получил, региональный оператор подготовит выписку из базы, которую необходимо предоставить в приемную комиссию вуза.

Так, Пермский национально-исследовательский университет и Пермский национальный исследовательский политехнический университет добавят по 1 баллу, а вот «Высшая школа экономики» до 5.

Всего к акции присоединились 10 ВУЗов:

1) Чайковский государственный институт физической культуры – 5 баллов;

2) Пермский филиал Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» — до 5 баллов;

3) Пермская государственная фармацевтическая академия – 2 балла;

4) Пермский государственный национальный исследовательский университет – 1 балл;

5) Пермский национальный исследовательский политехнический университет – 1 балл;

6) Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет – 1 балл;

7) Пермский государственный институт культуры – 1 балл;

8) Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова – 1 балл;

9) Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера – 1 балл;

10) Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации – 1 балл.

ИСТОЧНИК KP.RU