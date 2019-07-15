ВУЗы Прикамья добавят абитуриентам баллы за сдачу ГТО
В 2019 году абитуриенты в Пермском крае могут получить дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ, сдав нормативы ГТО. Как сообщили в ВФСК ГТО, поступающие могут рассчитывать от 1 до 5 баллов к результатам ЕГЭ, при предъявлении значка ГТО.
Если абитуриент сдал нормативы, но значок до сих пор не получил, региональный оператор подготовит выписку из базы, которую необходимо предоставить в приемную комиссию вуза.
Так, Пермский национально-исследовательский университет и Пермский национальный исследовательский политехнический университет добавят по 1 баллу, а вот «Высшая школа экономики» до 5.
Всего к акции присоединились 10 ВУЗов:
1) Чайковский государственный институт физической культуры – 5 баллов;
2) Пермский филиал Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» — до 5 баллов;
3) Пермская государственная фармацевтическая академия – 2 балла;
4) Пермский государственный национальный исследовательский университет – 1 балл;
5) Пермский национальный исследовательский политехнический университет – 1 балл;
6) Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет – 1 балл;
7) Пермский государственный институт культуры – 1 балл;
8) Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова – 1 балл;
9) Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера – 1 балл;
10) Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации – 1 балл.
ИСТОЧНИК KP.RU