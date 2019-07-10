2019-07-09T16:28:26+03:00
Общество

«Решил поддержать дочь». В Прикамье отец и дочь вместе сдавали ЕГЭ

Им выпало сидеть в одной аудитории, и на выпускной вечер они тоже ходили вместе
Андрей МАТЛИН
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Сергей и Даша на выпускном вечере. Фото: личный архив.Сергей и Даша на выпускном вечере. Фото: личный архив.
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На днях в Куединской школе №2 выпускникам торжественно вручали аттестаты. В школьном актовом зале рядышком друг с другом стояли выпускница-дочка и ее 41-летний папа. Перед этим они оба успешно сдали ЕГЭ. Причем неподкупная система распорядилась так, что писать задания им довелось в одной аудитории.

И на выпускной вечер они тоже ходили вместе.

- Когда мне вручили заветную книжицу аттестата, я разволновался, - признается Сергей Шамарданов. - Школьники, учителя и дочка мне кричали «Молодец!» и хлопали в ладоши.

А вот когда зимой 17-летняя Даша Шамарданова узнала от папы, что они будут вместе сдавать экзамены, то сначала не поверила.

- Неудачная шутка! - сказала она.

«Дочка потребовала, чтобы я не филонил»

Но когда папа стал исправно ходить по вечерам и выходным в ту же школу, где училась и она, девочка убедилась, что тот не шутит. В юности Сергей так и не окончил техникум, после армии пошел работать - сначала водителем, а теперь вот оператором нефтекачалки.

- Поначалу дочь меня, ученика, стеснялась, старалась обойти стороной, когда в школе нам случалось столкнуться, - вспоминает Сергей. - Но когда весной я решил бросить учебу и стал прогуливать занятия, одноклассники к дочке пристали «Где твой папа? Так что же он у тебя - «сдулся»?». И она потребовала, чтобы я не филонил. Да и директор школы мне позвонила, провела беседу.

Надоумила Сергея учиться и сдавать ЕГЭ его жена, которая работает психологом.

- Она мне сказала, мол, поддержишь на экзаменах морально Дашку, да и сыновьям будет пример, - улыбается Сергей. - У нас еще два парня подрастают, Артему одиннадцать, Максимке шесть. Нелегко, конечно, было учиться и управляться с детьми да еще наш частный дом содержать в порядке. Но заело: неужто не смогу?

Как признается Сергей, дочке пришлось его поддерживать и помогать готовиться к ЕГЭ.

- Тестовые задания по математике перед ЕГЭ я позорно завалил, - признался он. - Даша, которая сдавала их вместе со мной, только вздохнула: «Ну как ты мог?» И мы с ней вместе засели за задачки. Занимались до самого утра. А потом она еще оглядывалась на меня, когда сидели в аудитории во время сдачи, мол, как я там? Мне очень хотелось выйти прогуляться. Но я сдержался. Сидел и упорно обмозговывал задания. В итоге русский и математику на троечку, да сдал. А вот дочка, та набрала необходимые баллы, чтобы поступить в медуниверситет. Странно, у нас в родне ни одного медика нет, а она с детства мечтает о медицине. Ну и хорошо: будет в семье свой врач.

«Сдать ЕГЭ могут все желающие»

На работе свой новенький аттестат о среднем образовании Сергей пока не показывал.

- Я ведь не для карьеры учился, - говорит он. - Сначала решил по совету жены дочку поддержать, а потом и сам втянулся. И понял: возраст учебе не помеха. И еще почувствовал: учение - занятие приятное, да и полезное, наверное.

Как напоминают в краевом Минобре, сдавать ЕГЭ могут не только вчерашние школьники, но и выпускники прошлых лет.

- Главное - успеть подать заявку на участие в органы образования по месту жительства до 1 февраля, - объясняют в министерстве. - Как правило, так единый госэкзамен сдают те, кто не поступил в желаемый вуз после школы, взял тайм-аут на подготовку или пошел в армию, а через год решил попытаться еще раз. Но часто среди выпускников прошлых лет оказываются люди старше 20 и даже 30 лет. Правила для взрослых при этом такие же, как и для выпускников: разрешается пронести с собой только воду, лекарства и шоколад, писать можно исключительно черной гелевой ручкой, а в кабинете за ними будут следить видеокамеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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