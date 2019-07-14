В Прикамье ВАЗ столкнулся с УАЗом

СЕГОДНЯ 16:15 2019-07-14T16:16:50+03:00

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Днем в воскресенье, 14 июля, на трассе Чайковский - Воткинск у поворота на Костоваты произошло серьезное ДТП Как рассказали "Комсомольской правде" очевидцы происшествия, на дорге столкнулись ВАЗ девяносто девятой модели и UAZ Patriot. Несмотря на то, что обе машины получили серьезные повреждения, оба водителя остались живы. По словам очевидцев, они только получили травмы. Одной из причин ДТП стала мокрая трасса на которой занесло легковушку.

Напомним, вчера, 13 июля, на автодороги Болгары - Юго-Камский – Крылово 20-летний водитель «четырнадцатой» не справился с управлением и его автомобиль опрокинулся в кювет. В результате аварии один из пассажиров ВАЗа, 18-летний парень, от полученных травм скончался на месте. Сам же водитель и его 17-летний пассажир доставлены в больницу с серьезными травмами. Сейчас полиция проводит проверку обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU