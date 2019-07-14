2019-07-14T08:24:51+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП в Прикамье: один погиб, двое ранены

20-летний водитель не справился с управлением
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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Поздно вечером в субботу, 13 июля, на 47-м километре автодороги Болгары - Юго-Камский – Крылово 20-летний водитель «четырнадцатой» не справился с управлением и его автомобиль опрокинулся в кювет. В результате аварии один из его пассажиров, 18-летний парень, от полученных травм скончался на месте. Сам же водитель и его 17-летний пассажир доставлены в больницу с серьезными травмами.

- По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Ранее мы писали, что только с начала года в Перми произошли 684 ДТП, в которых 19 человек погибли, 866 получили различные травмы.Больше всего аварий произошло в Свердловском районе - 136 аварий, в которых 176 человек получили травмы. Вторым по аварийности стал Дзержинский район. В нем зарегистрировано 99 ДТП с пострадавшими, при этом двое человек погибли, 115 ранено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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