С начала года 866 человек пострадали в ДТП на улицах Перми

СЕГОДНЯ 06:44 2019-07-12T06:44:06+03:00

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Сотрудники пермской Госавтоинспеции подвели итоги аварийности на дорогах Перми. Так, с начала года в Перми 684 ДТП, в которых 19 человек погибли, 866 получили различные травмы.

Больше всего аварий произошло в Свердловском районе - 136 ДТП, в которых 176 человек получили травмы. Второй по аварийности - Дзержинский район. В нем зарегистрировано 99 ДТП с пострадавшими, при этом 2 человека погибли, 115 ранено. В Индустриальном районе 121 ДТП, 145 человек ранены. В Кировском районе зарегистрировано 121 ДТП, 3 человека погибли, 82 получили травмы. В Ленинском районе 93 ДТП, 2 человека погибли, 121 ранен. В Мотовилихинском районе 98 ДТП, 6 погибли 136 ранены. Меньше всего аварий в Орджоникидзевском районе - 67 ДТП. Однако здесь больше всего погибших - 6 человек погибли, 91 человек травмирован.

В ГИБДД отмечают, что одна из самых распространенных проблем - ДТП с пешеходами. За 6 месяцев 2019 зарегистрировано 251 ДТП с участием пешеходов, в которых 8 человек погибли, 252 получили различные травмы. В 73 ДТП пешеходы сами явились виновниками произошедшего, при этом 7 человек погибли, 69 получили различные травмы.

Также участились случаи ДТП с мотоциклистами и скутеристами. За полгода зарегистрировано 38 ДТП, в которых 1 человек погиб, 8 - получили различные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU