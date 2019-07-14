«Ты мне не всю зарплату выплатил». В Перми строитель до полусмерти избил своего начальника

СЕГОДНЯ 07:56 2019-07-14T07:58:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В общежитии на улице Попова в Перми случайно встретились двое старых знакомых – строитель-отделочник и 40-летний прораб. Около четырех лет назад мужчины работали вместе в организации, которая занималась отделкой жилых помещений. И с тех пор не виделись.

Строитель заявил, что четыре года назад прораб выплатил ему не всю причитающуюся ему зарплату, и полез в драку. В результате бывший начальник попал в больницу с тяжелыми травмами головы и разрывом внутренних органов. Врачи сообщили о случившемся в полицию.

- По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе краевой полиции. - Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

Ранее мы писали о том, что в Барде местный житель выстрелил из ружья в знакомую, когда та пришла мириться.

ИСТОЧНИК KP.RU