«Ты мне не всю зарплату выплатил». В Перми строитель до полусмерти избил своего начальника
В общежитии на улице Попова в Перми случайно встретились двое старых знакомых – строитель-отделочник и 40-летний прораб. Около четырех лет назад мужчины работали вместе в организации, которая занималась отделкой жилых помещений. И с тех пор не виделись.
Строитель заявил, что четыре года назад прораб выплатил ему не всю причитающуюся ему зарплату, и полез в драку. В результате бывший начальник попал в больницу с тяжелыми травмами головы и разрывом внутренних органов. Врачи сообщили о случившемся в полицию.
- По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе краевой полиции. - Задержанный водворен в изолятор временного содержания.
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ИСТОЧНИК KP.RU