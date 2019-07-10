В Прикамье женщина пришла к знакомому мириться, а он выстрелил в нее из ружья

СЕГОДНЯ 11:27 2019-07-10T11:27:39+03:00

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В Барде местный житель выстрелил из ружья в знакомую, когда та пришла мириться. Ночью женщина пришла к другу, чтобы наладить отношения. Знакомая поднялась на крыльцо, постучалась в дверь и услышала крик: «Я буду стрелять!». Женщина испугалась расправы и побежала прочь. В этот момент ей в ногу попала пуля. С ранением 32-летнюю пострадавшую доставили в больницу.

Сотрудники полиции приехали на место происшествия и установили, что стрелял 59-летний ранее судимый местный житель. Мужчина проснулся от стука в дверь, но так как был пьян, подумал, что это соседи, которые пришли выяснять отношения. Чтобы защитить себя, он достал ружье и пригрозил гостям.

- Подойдя к двери, подозреваемый крикнул, что будет стрелять. После этого он вышел на крыльцо дома и, увидев в темноте фигуру убегающего человека, выстрелил, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - Услышав стоны, мужчина подошел ближе и понял, что попал в ногу женщине. Пуля прошла по касательной.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU