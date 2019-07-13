«Впервые в жизни я с уловом». Катерина Шпица призналась в любимом развлечении
- Обожаю, когда на море большие волны! Любимое развлечение с детства - прыгать на волнах или проплывать под ними, рассекая руками теплую воду, - призналась на своей страничке в Инстаграм Катерина Шпица.
Фото: Инстаграм Катерины Шпицы
Пермская актриса, известная по ролям в сериале «Реальные пацаны» и «Поддубный» отдыхает сейчас вместе со своим сыном Германом в Турции. Она улетела в отпуск на десять дней. По словам пермячки, столь длительный отдых в летнее время – это настоящая роскошь для нее, и Катерина безумно рада, что ей удалось выкроить время на семейный отдых. Пермяки разместились в пятизвездочном отеле в Белеке.
И Катерина с удовольствием плавает и качается на волнах.
- Впервые в жизни сегодня я выплыла с уловом: поймала футболку и детские плавки, - рассказала Шпица.
А еще актриса поделилась впечатлениями о латинской вечеринке. Как призналась Катерина, ей даже захотелось научиться танцевать латину.
ИСТОЧНИК KP.RU