2019-07-13T15:19:06+03:00
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«Впервые в жизни я с уловом». Катерина Шпица призналась в любимом развлечении

Звезда «Реальных пацанов» и «Поддубного» опубликовала новые фото с пляжа
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Инстаграм Катерины ШпицыФото: Инстаграм Катерины Шпицы
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- Обожаю, когда на море большие волны! Любимое развлечение с детства - прыгать на волнах или проплывать под ними, рассекая руками теплую воду, - призналась на своей страничке в Инстаграм Катерина Шпица.

Фото: Инстаграм Катерины Шпицы

Фото: Инстаграм Катерины Шпицы

Пермская актриса, известная по ролям в сериале «Реальные пацаны» и «Поддубный» отдыхает сейчас вместе со своим сыном Германом в Турции. Она улетела в отпуск на десять дней. По словам пермячки, столь длительный отдых в летнее время – это настоящая роскошь для нее, и Катерина безумно рада, что ей удалось выкроить время на семейный отдых. Пермяки разместились в пятизвездочном отеле в Белеке.

И Катерина с удовольствием плавает и качается на волнах.

- Впервые в жизни сегодня я выплыла с уловом: поймала футболку и детские плавки, - рассказала Шпица.

А еще актриса поделилась впечатлениями о латинской вечеринке. Как призналась Катерина, ей даже захотелось научиться танцевать латину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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