2019-07-11T13:30:12+03:00
Общество

«10 дней космоса!» Катерина Шпица опубликовала селфи в синем купальнике с отдыха в Турции

Вместе с сыном она проводит отпуск в пятизвездочном отеле в Белеке
Алена ОВЧИННИКОВА
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Столь длительный отдых в летнее время – это настоящая роскошь для Катерины Шпицы. Фото: Instagram katerinashpitsa.Столь длительный отдых в летнее время – это настоящая роскошь для Катерины Шпицы. Фото: Instagram katerinashpitsa.
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Актриса из Перми Катерина Шпица отдыхает сейчас вместе со своим сыном Германом в Турции. Она улетела в отпуск на десять дней. По словам пермячки, столь длительный отдых в летнее время – это настоящая роскошь для нее, и Катерина безумно рада, что ей удалось выкроить время на семейный отдых.

Пермяки разместились в пятизвездочном отеле в Белеке. Это место актрисе посоветовали знающие люди.

- Ехала, толком не зная, куда. И вот я здесь, и это восхитительно! Тут, уверена, и балованным ох как классно, а мне, неискушенной, просто космос, как душевно! – написала она.

Пермячка уже успела сходить на концерт, позаниматься фитнесом и посидеть с бокалом вина у бассейна. О своих впечатлениях она публикует посты в Instagram.

Фаловеров актрисы восхитило селфи в зеркале, на котором Катерина снялась в синем купальнике. Она занималась в этот момент фитнесом.

katerinashpitsakaterinashpitsa
10 дней космоса! Катерина Шпица опубликовала сэлфи в синем купальнике с отдыха в Турции
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- В отеле есть отличный зал, но Герман не захотел вылезать из нашего бассейна перед обедом, а я не захотела терять время, - подписала свой пост Катерина Шпица. - Что могу сказать! С литровыми бутылками вместо гантелей и в удобном для этих целей купальнике - вполне. Ковер на полу - вместо коврика, пуфы удобно использовать для болгарских приседаний, в пространстве между кроватями классно фиксировать плечи. Ну и эспандеры в помощь. А теперь искупаться, и на заслуженный обед.

«Отличного отдыха», «Вы прекрасны», «Бомбическая красотка», «Купальник отлично сидит», «Просто Богиня!», - комментируют ее фото пользователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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