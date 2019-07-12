2019-07-12T18:56:54+03:00
Происшествия

Жителя Прикамья будут судить за истязание несовершеннолетних

За мелкие провинности он систематически избивал двух мальчиков и девочку – детей своей сожительницы
Алена ОВЧИННИКОВА
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Максимальное наказание, которое по закону может грозить обвиняемому - до семи лет лишения свободы. Фото: архив "КП"Максимальное наказание, которое по закону может грозить обвиняемому - до семи лет лишения свободы. Фото: архив "КП"
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Несладко жилось трем малышам из Березовского района после появления в семье нового «папы». С июня 2018 года по январь 2019-го мамин сожитель начал воспитывать троих ее детей по-своему: за каждую мелкую провинность наносил детям – двум мальчикам 8 и 10 лет и пятилетней девочке – побои.

Женщина терпела такое жестокое отношение к своим детям, факты истязаний стали известны после того, как малышей изъяли из семьи органы опеки.

- Уголовное дело в отношении 36-летнего жителя села Асово Березовского района, обвиняемого в «Истязании несовершеннолетних» завершено и передано в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Ранее мы писали о том, что жительница Чайковского взяла под опеку шестерых детей из детдома и заставляла их строить новый дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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