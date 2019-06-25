«Воровали хлеб из школьной столовой». Пермячка взяла из детдома шестерых детей, чтобы они помогали строить ей дом

- Они выполняли только посильную работу, все у них было в изобилии, - говорила на суде 50-летняя жительница Чайковского Наталья (имена изменены - Ред.). - Я свою вину не признаю.

19 июня ее осудили за истязание шестерых приемных детей.

Заставляла работать в огороде

Несколько лет назад Наталья решила взять под опеку детишек. Она не работала, замужем не была, жила одна. А тут всем хорошо будет: и сама одной не останешься, и детям из детдома обеспечишь хорошую жизнь.

- Прежде чем взять под опеку детей, будущий приемный родитель собирает пакет документов, в том числе характеристику, - сообщили нам в управлении Минсоцразвития по Чайковскому городскому округу. - Эта женщина предоставила все необходимые справки, прошла специальные курсы. Ведь родитель - это тоже работа.

Но Наталья выполняла свою «работу» недобросовестно - она стала эксплуатировать детей. Сначала она взяла из детского дома троих ребят, чуть позже - еще троих. Все они были из разных семей, только двое детей приходились друг другу братом и сестрой. Самому старшему из ребят было 14 лет, самому младшему - 11 лет.

- Сначала семья проживала в квартире, затем переехала за город, - рассказали нам в следственном комитете Чайковского. - В сельской местности у женщины был свой дом.

Наталья решила расширять жилплощадь. Причем с помощью «рабочей силы» - приемных детей. Каждый день после школы ребятам приходилось выполнять тяжелую физическую работу: зимой убирали снег с огромной территории, летом - таскали материалы для строительства дома, копались в огороде.

- По ночам они спали, конечно, но днем дети не отдыхали, только работали, - рассказали следователи. - В то время у женщины уже появился сожитель - он часто был в разъездах по работе, так что мог и не подозревать, как обращаются с детьми в его отсутствии.

Дети боялись пожаловаться

Даже ели дети отдельно от взрослых. Если на столе у Натальи и ее друга всегда была вкусная еда в большом количестве, то ребят она кормила скудно. И не разрешала ничего брать из холодильника или с грядок.

Самое страшное, что Наталья, как установили следователи, периодически избивала детей. Что-то не так сказал - удар по щеке, что-то не так сделал - хороший подзатыльник. А дети молчали, никому не жаловались.

- Перед приходом сотрудника опеки, который проверял семью, она проводила с ребятами «профилактическую беседу», чтобы те ничего не рассказывали, - добавили следователи. - И дети боялись.

Сначала - детский дом, потом - приемная мать-тиран. Ребята, видимо, уже не ждали от жизни ничего хорошего.

Собирали в столовой хлеб

В прошлом году Наталье позвонили из школы.

- Почему не сдаете деньги на питание?

- Да сдам я, сдам, - ответила Наталья и положила трубку.

Но с тех пор учителя стали пристально наблюдать за детьми. Заметили, что иногда они идут из школы домой пешком, хотя расстояние между пунктами - несколько километров.

- Прогуляться хотим, - отвечали дети.

Одежда у ребят становилась все изношеннее, неопрятнее. А потом один из педагогов увидел, как они ходят по столовой, собирая оставшийся хлеб. Тогда руководство школы обратилось в полицию. В конце июля сотрудники органы опеки вместе с полицейскими стояли у двери дома Натальи.

- Рассказывай, как тут с тобой обращаются. Только честно, - обратились специалисты к одному из детей.

Тот не выдержал.

- Нас без повода избивают, - ответил мальчик.

Другие дети тоже рассказали обо всем: о тяжелой работе, побоях и скудной еде.

Ребят изъяли из семьи. А в отношении горе-мамаши возбудили уголовные дела сразу по двум статьям «Истязание несовершеннолетних» и «Ненадлежащее воспитание».

- Суд приговорил ее к 3 годам 2 месяцам лишения свободы условно, - сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Как уточнили в прокуратуре Чайковского, гособвинение требовало для Натальи другой срок - 4 года 3 месяца реального наказания.

- Приговор еще не вступил в законную силу, поэтому сейчас нами решается вопрос об обжаловании ввиду мягкости назначенного наказания, - добавил прокурор Егор Шмырин.

Но почему все это тянулось полтора года? Почему за полтора года органы опеки не заметили, что детям тяжело в этой семье?

- По закону мы обязаны посещать приемную семью два раза в год, - сообщили нам в управлении Минсоцрзавития. - Причем сотрудник перед приходом обязан уведомить приемную семью о посещении.

Ответственный за эту семью сотрудник общался с детьми, но никаких поводов для изъятия ребят не обнаружил.

- Ему вынесли выговор, потому что стоило больше и теснее работать со школой, внимательнее контролировать содержание детей в семье, - добавили в учреждении. - Но если был бы хоть один звоночек о том, что с детьми не все гладко, мы тут же устроили бы проверку.

Например, ребята полтора года не были у врача. Педиатр должен был сообщить об этом в органы опеки, но не сделал это.

- После истории с этими детьми мы провели с сотрудниками профилактические беседы, - сообщили в управлении минсоцразвития. - Ребята, кстати, сейчас находятся в других семьях. С ними все хорошо.