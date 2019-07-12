Пермяка, развратившего восьмилетнюю дочь сожительницы, осудили на 14 лет

СЕГОДНЯ 17:33 2019-07-12T17:33:35+03:00

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В Перми на длительный срок осудили 35-летнего мужчину, которого суд признал виновным в совершении «Действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Тяжкое преступление житель Пермского края совершил в ноябре 2018 года. Пострадавшей стала его восьмилетняя падчерица. Он проживал в Кировском районе Перми в квартире с сожительницей и ее малолетними детьми. В один из дней мужчина остался наедине с девочкой. Заведомо зная о ее малолетнем возрасте, он совершил в отношении нее иные действия сексуального характера.

- Приговором суда виновному наказание в виде 14 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Ранее мы писали, что в Перми насильник восемь лет скрывался от правосудия. Он ворвался в квартиру жительницы Дзержинского района, ограбил и изнасиловал ее.

ИСТОЧНИК KP.RU