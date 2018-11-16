В Перми насильник, совершивший преступление 8 лет назад, предстанет перед судом

СЕГОДНЯ 06:26 2018-11-16T06:26:38+03:00

35-летний пермяк ворвался в квартиру пожилой женщины, изнасиловал ее и украл имущество на 7 тысяч рублей

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Спустя 8 лет после совершения преступления 35-летний насильник предстанет перед судом. В ноябре 2010 года пермяк ворвался в квартиру пожилой женщины, изнасиловал её и похитил имущество стоимостью 7 тысяч рублей. После этого преступник скрылся. Дело происходило в Дзержинском районе краевой столицы

Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Однако поиски насильника не прекращались. И, наконец, через восемь лет, личность преступника была установлена. Он был привлечен к уголовной ответственности. сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

Расследование уголовного дела завершено. Мужчина предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании и грабеже.

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