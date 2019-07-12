2019-07-12T10:25:35+03:00
Общество

В Перми нашли живой 16-летнюю девочку со шрамом на животе

Ее обнаружили сотрудники полиции
Лилия Абибулаева
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Фото: поисковый отряд "Медведь"Фото: поисковый отряд "Медведь"
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С 3 июля в Пермском крае разыскивали 16-летнюю Ангелину Г. Девочка ушла из дома в Чернушинском районе и до вчерашнего дня ее местонахождение было неизвестно. На связь девушка не выходила. О пропаже школьницы сообщили волонтеры поискового отряда «Медведь» со ссылкой на МВД России по Чернушинскому району.

В четверг, 11 июля, пропавшую нашли в Мотовилихинском районе Перми.

- Девочку обнаружили сотрудники патрульно-постовой службы в Мотовилихинском районе Перми. Сейчас с ней все в порядке. Жива и здорова. Передали родителям, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми разыскивают 35-летнего мужчину с большой спортивной сумкой. В Перми пропал 35-летний Ермоленко Антон. Последний раз его видели 3 июля в районе Центрального рынка. С тех пор о местонахождении Антона ничего неизвестно.При себе у мужчины была большая спортивная сумка и сотовый телефон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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