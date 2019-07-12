В Пермском крае пропала 67-летняя женщина, страдающая деменцией

СЕГОДНЯ 11:03 2019-07-12T11:03:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 11 июля, пропала 67-летняя Галина Мелехина. Женщина ушла из дома в Усолье и до сих пор ее местонахождение не известно. На связь пенсионерка не выходила.

Приметы: рост 145-150 см, глаза карие, плотное телосложение.

Была одета: одежда не известна, на ногах тапочки или полусапожки.

Основные приметы: При ходьбе слегка подгибает ноги.

Волонтеры поискового отряда «Регион59» сообщили, что Галина Мелехина страдает деменцией. Нуждается в медицинской помощи.

Если вам что-то известно о местонахождении 67-летней Галины Мелехиной или хотите принять участие в ее поисках, просьба звонить по телефонам: 8 922 31 41 122, 8 9026477393

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми разыскивают 35-летнего мужчину с большой спортивной сумкой. Последний раз его видели 3 июля в районе Центрального рынка. С тех пор о местонахождении Антона ничего неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU