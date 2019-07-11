В Перми разыскивают 35-летнего мужчину с большой спортивной сумкой

СЕГОДНЯ 07:30 2019-07-11T07:30:23+03:00

Последний раз его видели 3 июля

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В Перми пропал 35-летний Ермоленко Антон. Последний раз его видели 3 июля в районе Центрального рынка. С тех пор о местонахождении Антона ничего неизвестно.

При себе у мужчины была большая спортивная сумка и сотовый телефон.

Приметы: рост 185см, плотного телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые, короткая стрижка.

Особые приметы: шрам над верхней губой, нет двух верхних зубов, пальцы почти не разгибаются, татуировка на левом предплечье.

Был одет: синие джинсы, серые кроссовки, коричневая куртка.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просьба сообщить в полицию 02 (с сотового 102).

Напомним, ранее мы писали о том, что пермские волонтеры просят помощи в поисках 44-летнего рыбака. 7 июля, 44-летний Житель Красновишерска Дмитрий Митраков уехал на рыбалку в район рек Язьва и Вишера.

ИСТОЧНИК KP.RU