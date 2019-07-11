В Перми разыскивают 35-летнего мужчину с большой спортивной сумкой
В Перми пропал 35-летний Ермоленко Антон. Последний раз его видели 3 июля в районе Центрального рынка. С тех пор о местонахождении Антона ничего неизвестно.
При себе у мужчины была большая спортивная сумка и сотовый телефон.
Приметы: рост 185см, плотного телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые, короткая стрижка.
Особые приметы: шрам над верхней губой, нет двух верхних зубов, пальцы почти не разгибаются, татуировка на левом предплечье.
Был одет: синие джинсы, серые кроссовки, коричневая куртка.
Всем, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просьба сообщить в полицию 02 (с сотового 102).
Напомним, ранее мы писали о том, что пермские волонтеры просят помощи в поисках 44-летнего рыбака. 7 июля, 44-летний Житель Красновишерска Дмитрий Митраков уехал на рыбалку в район рек Язьва и Вишера.
ИСТОЧНИК KP.RU