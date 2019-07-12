В Перми 23-летнего парня осудили за развращение 13-летней школьницы

СЕГОДНЯ 07:07 2019-07-12T07:17:07+03:00

Молодой человек отправится за решетку на 3 года

Изменить размер текста: A A

В Перми на 3 года осудили молодого человека за совершение развратных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки.

23-летней житель Перми познакомился с 13-летней школьницей через интернет. Зная, что девочке нет и 14 лет начал с ней общаться. Переписываясь с девочкой, он задавал ей непристойные вопросы сексуального характера, отправлял откровенные фотографии и требовал от девочки того же. Школьница поддалась на уговоры злоумышленника и согласилась встретиться с ним.

Во время прогулки молодой человек совершал различные действия сексуального характера: целовал школьницу, трогал за ягодицы и грудь. Уговаривал пойти к нему в гости.

О непристойной переписке узнали родители школьницы и сообщили в правоохранительные органы.

Как сообщили в следственном отделе по Ленинскому району, после ряда следственных действий и экспертиз парня признали виновным и осудили на 3 года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU