Пермская епархия обратится в полицию из-за рекламы «божественной шаурмы»

Секретарь Пермской епархии Андрей Литовка поделился в своем аккаунте в Facebook возмущенным постом. К нему прикреплена фотография - обнаженная девушка, над головой которой образовался нимб из шаурмы.

- Форменное безобразие в Перми! - пишет Андрей Литовка. - Реклама «Божественной шаурмы»! Подаем заявление в полицию! Такое пропускать нельзя! Поступает множество телефонных звонков в Пермскую Епархию от возмущенных людей!

В социальных сетях уже обсуждают скандал, разгоревшийся вокруг рекламы. Одни считают, что у «бизнесменов ничего святого не осталось», а другие думают, что из-за такой рекламы идти в полицию - это перегнуть палку.

В пресс-службе МВД по Пермскому краю сообщили, что сейчас они проверяют, подавал ли кто-то заявление по факту рекламы «божественной шаурмы» или нет.

Напомним, в прошлом году в Перми разгорелся скандал из-за Парада зомби. Тогда представители РПЦ посчитали, что «подобные мероприятия приносят вред психическому и нравственному здоровью детей». В итоге Парад проводить не стали.