2019-07-11T19:16:07+03:00
Происшествия

"Все было в дыму". Пожарные потушили сильный пожар у Центрального рынка в Перми

Возгорание тушили 39 человек
Елена КОНОВА
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Фото из группы "Мой город Пермь"Фото из группы "Мой город Пермь"
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Днем 11 июля недалеко от Центрального рынка произошел пожар. Загорелось здание на улице Эпроновская - оно находится недалеко от того места, где раньше на рынке продавали животных. Когда на место происшествия приехали пожарные, пылала крыша на площади 300 квадратных метров.

- Пожар тушили 39 человек, пострадавших в ЧП нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Горение удалось полностью убрать только в семь часов вечера. На месте происшествия находятся полицейские и сотрудники Росгвардии, а также спасатели.

Дело в том, что пермяки очень испугались - из-за пожара в небо поднялся столб черного дыма, который, к тому же, из-за ветра распространялся во все стороны.

- Все было в дыму, я уже думала, что Центральный рынок полностью сгорел, - пишут пользователи сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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