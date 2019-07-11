В Пермском крае в санаторий «Орленок» произошел пожар

СЕГОДНЯ 13:56 2019-07-11T14:12:37+03:00

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11 июля в санатории «Орленок» под Усть-Качкой произошел пожар. Загорелось административное здание, в котором находились 161 человек, 106 из которых – дети. Пожару был автоматически присвоен второй номер сложности.

- В 13.40 сработала пожарная сигнализация, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. – В здании наблюдалось сильное задымление. К месту выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, сотрудники скорой помощи, электросетей. Людей удалось эвакуировать, пострадавших среди них нет.

На 16.00 местного времени известно, что пожар удалось потушить. Его площадь составила 60 квадратных метров. Сейчас устанавливаются причины возгорания и нанесенный ущерб.

Ранее мы писали, что в этом же санатории произошло массовое отравление детей. После обеда в столовой несколько детей и взрослых слегли с высокой температурой, рвотой и болью в животе.

ИСТОЧНИК KP.RU