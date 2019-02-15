2019-02-15T09:08:44+03:00
Происшествия

В Прикамье в изоляторе санатория «Орленок» в Усть-Качке остаются трое детей

Восемь заболевших детей забрали родители
Константин КЯКИНЕН
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фото: сайт санаторияфото: сайт санатория
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Специалисты Роспотребнадзора провели проверку по факту отравления детей в санатории «Орленок».

По данным ведомства, 12-13 февраля к медицинским работникам санатория обратилось 11 детей из разных отрядов в возрасте от 10 до 16 детей. У них поднялась температура до 38 градусов, была рвота, кашель, боли в горле.

- Все дети помещены в изолятор, - сообщили в краевом минздраве. - 8 детей родители забрали домой, трое остались в санатории. Состояние детей удовлетворительное. Информация о детях, которых забрали родители, направлена в медицинские организации по месту жительства для наблюдения и лабораторного обследования.

Проверяющими были отобраны пробы внешней среды, пищи, проведен осмотр и обследование сотрудников и детей. В результате исследования у двух сотрудников санатория и двух детей выявлены возбудители норовирусной инфекции.

В ходе проверки выявлены нарушения санитарного законодательства. Усмотрена необходимость применения временного запрета деятельности пищеблока. Подготовлены материалы для передачи дела в суд.

Сообщения о том, что в детском санатории «Орленок», что в Усть-Качке, массово отравились дети, появились 13 февраля в социальных сетях. Якобы там детей изолировали в палатах, их тошнит, в связи с чем родителям предложили забирать детей домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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