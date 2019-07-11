СЕГОДНЯ 13:51 2019-07-11T13:51:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В сети появился новый клип задорного пермского дуэта на песню «Амнезия». Клип «Самая безумная свадьба» призывает влюбленных сохранить любовь несмотря ни на что.

На видео «Боня и Кузмич» предстают в образе жениха и невесты, которые идут к алтарю. Погода постепенно ухудшается. Сильный ветер сносит стулья, хлещет дождь, гости разбегаются…Лишь влюбленные продолжают идти к алтарю.

«Любите друг друга». Пермский дуэт «Боня и Кузмич» поделился видео самой безумной свадьбы.SMASH feat. Люся Чеботина Амнезия (BONYA&KUZMICH)

Этим видео герои хотели показать важность преодоления преград и умения сохранить чувства.

Напомним, ранее мы писали о том, что Катерина Шпица опубликовала селфи в синем купальнике с отдыха в Турции. Актриса из Перми Катерина Шпица отдыхает сейчас вместе со своим сыном Германом в Турции. Она улетела в отпуск на десять дней. По словам пермячки, столь длительный отдых в летнее время – это настоящая роскошь для нее, и Катерина безумно рада, что ей удалось выкроить время на семейный отдых.

ИСТОЧНИК KP.RU