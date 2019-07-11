2019-07-11T13:00:41+03:00
Общество

В Перми проект расчистки русла реки Козловка обойдется почти в 2 миллиона рублей

Подрядчик разработает проект до конца года
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Фото: сайт Правительства краяФото: сайт Правительства края
Изменить размер текста:

До середины декабря 2019 года подрядчик должен обследовать русло реки и выполнить инженерные изыскания на объекте. На основе полученных результатов будет разработана проектная документация. После того, как проект будет одобрен экспертизой, начнется процедура очистки. Это произойдет в 2020 году.

Подрядчик выполнит работы за 1,8 миллион рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми почистят Мотовилихинский пруд от 20-летних залежей ила. На очистку Мотовилихинского пруда выделили из федерального бюджета 13 миллионов рублей - финансирование утвердили в федеральном агентстве водных ресурсов. Проект по очистке пруда предполагает также углубление русел рек Большая и Малая Мотовилиха, воды которых впадают в этот водоем. Очистные работы начнутся в ноябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье брошенного в полуразрушенном доме пенсионера забрали в приют
В Пермском крае в санаторий «Орленок» произошел пожар
«Любите друг друга». Пермский дуэт «Боня и Кузмич» поделился видео самой безумной свадьбы
В Прикамье полицейские предотвратили незаконный вывоз 13, 5 тонн нефти
Власти Перми выкупят бывший стадион у бассейна «Кама»
Жителя Добрянки обвиняют в распространении порно
В Прикамье начинаются съемки фильма «Сердце Пармы»
«Привет, это Гриша» Пермяк расклеил по городу объявления, чтобы найти понравившуюся ему девушку
Ураган в Перми может повториться в ближайшие дни
В Перми на 6-летнего мальчика напала собака
В Лысьве до конца года из аварийного жилья переселят 531 человека
В Перми задержали мужчину, который воровал из подъездов электрические кабели
«Топором по лицу». В Прикамье женщину осудили за нападение на сожителя
В Прикамье мужчина похитил с прилавка магазина продукты
В этом году пермский трамвай отметит 90-летний юбилей
В Перми на парковке торгового центра иномарка сбила 7-летнюю девочку
В Перми разыскивают 35-летнего мужчину с большой спортивной сумкой
В частной сауне в Перми дети отравились парами хлора
Реконструкция пермского аэропорта идет с опозданием на полтора месяца
В Кунгуре с пешеходного моста упал мужчина
"Ветер снес 8 светофоров". На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям оценили ущерб от урагана в Перми
В Перми решили не смягчать приговор руководителям трех УК, укравших у жильцов 26 миллионов
Когда купить валюту к отпуску, рассказали в «БКС Брокер»