В Перми проект расчистки русла реки Козловка обойдется почти в 2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:00 2019-07-11T13:00:41+03:00

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До середины декабря 2019 года подрядчик должен обследовать русло реки и выполнить инженерные изыскания на объекте. На основе полученных результатов будет разработана проектная документация. После того, как проект будет одобрен экспертизой, начнется процедура очистки. Это произойдет в 2020 году.

Подрядчик выполнит работы за 1,8 миллион рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми почистят Мотовилихинский пруд от 20-летних залежей ила. На очистку Мотовилихинского пруда выделили из федерального бюджета 13 миллионов рублей - финансирование утвердили в федеральном агентстве водных ресурсов. Проект по очистке пруда предполагает также углубление русел рек Большая и Малая Мотовилиха, воды которых впадают в этот водоем. Очистные работы начнутся в ноябре.

ИСТОЧНИК KP.RU