В Перми почистят Мотовилихинский пруд от 20-летних залежей ила

СЕГОДНЯ 16:11 2018-09-18T16:11:54+03:00

Для этого в нем спустили воду

Изменить размер текста: A A

В пермских соцсетях пользователи выложили фото и видео, на которых видно, что Мотовилихинский пруд «пересох». Многие спрашивают, что могло случиться с прудом, что в нем не осталось воды?

Все очень просто: в нем спустили воду, чтобы почистить дно.

- Последний раз городской пруд в Мотовилихе чистили в далеком 2000 году, - сообщили в пермской мэрии. - За два десятка лет на дне водоема скопились большие отложения ила.

Действительно, вдоль берега пруда расположены дома частного сектора, коттеджи, которые не имеют очистных сооружений, что активизирует отложения ила.

На очистку Мотовилихинского пруда выделили из федерального бюджета 13 миллионов рублей - финансирование утвердили в федеральном агентстве водных ресурсов. Проект по очистке пруда предполагает также углубление русел рек Большая и Малая Мотовилиха, воды которых впадают в этот водоем. Очистные работы начнутся в ноябре.