2019-07-11T11:06:38+03:00
Общество

Ураган в Перми может повториться в ближайшие дни

Сильный удар придется на субботу
Лилия Абибулаева
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Фото: группа ВК "Подслушано Пермь".Фото: группа ВК "Подслушано Пермь".
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Пермь до сих пор отходит он урагана, который внезапно обрушился на город в среду, 10 июня: десятки покореженных машин и несколько пострадавших.

Однако, по прогнозам синоптиков, расслабляться жителям края еще рановато. В ближайшие дни ураган может повториться.

Сильный ветер будет ощущаться уже в четверг, 11 июля, особенно по южным районам края и в Перми. А к вечеру в краевой столице возможет дождь.

- Так как воздушная масса неустойчивая, снова возможны локальные грозы и шквалы, но вероятность значительно меньше, чем вчера. Во второй половине дня по линии Верещагино-Березники будет проходить малоподвижный фронт с ливнями, грозами, возможен град, но сильные шквалы маловероятны, - сообщают в ГИС-центре при ПГНИУ.

Прогноз на субботу еще менее утешительный. Есть риск возникновения опасных природных явлений: сильные ливни, шквалы и крупный град

ИСТОЧНИК KP.RU

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