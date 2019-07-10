В Перми ураган искорежил 35 автомобилей и трамвайный вагон

В краевом центре подсчитывают урон от урагана, который сегодня, 10 июля за пару часов натворил немало бед. Возможно, со временем синоптики будут говорить про «черную» среду июля 2019 года в Перми.

Нет, метеорологи знали, что со стороны Татарстана на Прикамье движется «зона риска». Но шла она узкой, как лезвие, по их метеорологическим меркам, полосой. Могла пройти где угодно, но полоснула прямо по Перми. По самому центру. Стихия набросилась на город со стороны Индустриального района. Достигла эспланады.

И началось…

Разгулялась стихия. Фото: группа ВК "Подслушано Пермь".

На тревожные телефоны стали одно за другим поступать звонки, соцсети начали заполняться сообщениями.

- На улице Экскаваторной в домах пропал свет…

- На проспекте Декабристов повалило фонарный столб. Рухнувшее дерево упало на машину, другое – на электрические провода.

Поступавшая информация была похожа на боевые сводки.

- На улице Ленина порваны троллейбусные провода, на углу Ленина и Попова рекламный щит забросило на машину.

Ветер выворачивал с корнем деревья, валил заборы, срывал кровли с домов.

Он без труда сдернул крышу с дома на улице Советской, 72 и накрыл ей два припаркованных внизу автомобиля. А вырванное здесь же дерево шутя опустил на вагон проезжавшего мимо трамвая.

Кому-то не повезло. Фото: группа ВК "Подслушано Пермь".

Шквал корежил автомобили тут и там, забрасывая их толстенными сучьями и стволами - на Шоссе Космонавтов, на улицах Космонавта Леонова, Академика Вавилова, Куйбышева, Окулова, Советской, Монастырской, Крисанова, Ленина, Петропавловской. Словом, - везде, где пронесся ураган.

По подсчетам силовых ведомств, за два с половиной часа - с 14.24 до 17.10 – он изуродовал не менее 35 автомобилей.

Под буреломом машин почти не видно. Фото: группа ВК "Подслушано Пермь".

Возле дома по улице Советской, 42 в машине поваленным деревом зажало девушку. К счастью, помощь спасателей не потребовалась, прохожие помогли ей выбраться.

А на углу улиц Петропавловской и Борчанинова ветер выкосил целую березовую рощицу, на гулявших под ними людей обрушились обломки сучьев.

Как уже писала "Комсомолка", по данным городской скорой помощи, травмы разной степени получили три человека. "К нам обратились три пациента: двое получили черепно-мозговые травмы, у третьего реакция на стресс», - сообщили там.

Показав свою мощь, стихия все же не слишком жестоко обошлась с пермяками, как можно было бы ожидать.

По прогнозам синоптиков, в последующие два дня пермяки смогут перевести дух: сильного ветра вроде бы не предвидится. А вот в выходные к нам вновь приблизится грозовой фронт. Вот и посмотрим – падают ли снаряды два раза в одну воронку.

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