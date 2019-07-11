2019-07-11T09:35:03+03:00
Происшествия

«Топором по лицу». В Прикамье женщину осудили за нападение на сожителя

Полицейский уговорил пострадавшего обратиться в больницу
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Участковый уполномоченный межмуниципального отдела МВД России «Кочевский» проводил обход и увидел, что у одного из местных жителей серьезная рана на лице. Мужчина рассказал, что поссорился с сожительницей.

- Злоумышленница в состоянии алкогольного опьянения поссорилась с сожителем. В ходе конфликта она взяла топор и ударила им мужчину, поранив щеку, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Сотрудник полиции убедил мужчину написать заявление на 40-летнюю сожительницу и обратиться в больницу. Пострадавший согласился. С помощью стража порядка мужчина добрался до медучреждения.

40-летнюю злоумышленницу осудили. Суд приговорил ее к 9 месяцам колонии-поселении.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье женщина пришла к знакомому мириться, а он выстрелил в нее из ружья. В Барде местный житель выстрелил из ружья в знакомую, когда та пришла мириться. Ночью женщина пришла к другу, чтобы наладить отношения. Знакомая поднялась на крыльцо, постучалась в дверь и услышала крик: «Я буду стрелять!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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