«Топором по лицу». В Прикамье женщину осудили за нападение на сожителя
Участковый уполномоченный межмуниципального отдела МВД России «Кочевский» проводил обход и увидел, что у одного из местных жителей серьезная рана на лице. Мужчина рассказал, что поссорился с сожительницей.
- Злоумышленница в состоянии алкогольного опьянения поссорилась с сожителем. В ходе конфликта она взяла топор и ударила им мужчину, поранив щеку, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
Сотрудник полиции убедил мужчину написать заявление на 40-летнюю сожительницу и обратиться в больницу. Пострадавший согласился. С помощью стража порядка мужчина добрался до медучреждения.
40-летнюю злоумышленницу осудили. Суд приговорил ее к 9 месяцам колонии-поселении.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье женщина пришла к знакомому мириться, а он выстрелил в нее из ружья. В Барде местный житель выстрелил из ружья в знакомую, когда та пришла мириться. Ночью женщина пришла к другу, чтобы наладить отношения. Знакомая поднялась на крыльцо, постучалась в дверь и услышала крик: «Я буду стрелять!».
ИСТОЧНИК KP.RU