2019-07-10T06:56:02+03:00
Происшествия

«Нужны люди и лодки». Пермские волонтеры просят помощи в поисках 44-летнего рыбака

Мужчина пропал 7 июля
Лилия Абибулаева
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Фото: поисковый отряд "Регион 59"Фото: поисковый отряд "Регион 59"
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В воскресенье, 7 июля, 44-летний Житель Красновишерска Дмитрий Митраков уехал на рыбалку в район рек Язьва и Вишера. С тех пор мужчину никто не видел. Родственники пропавшего забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам и в полицию.

Приметы пропавшего: на вид 40 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения. Был одет в кроссовки, футболку и спортивное трико.

Волонтеры организовали поиски пропавшего рыбака и просят у жителей края помощи.

- Нужны люди, особенно с собаками, и лодки, - пишут волонтеры поискового отряда "Регион59". - Место поисков - поселок Усть-Язьва.

Всем, кто что-то знает о местонахождении мужчины, просьба позвонить в полицию по телефону 02 (102 с мобильного) или по номеру 89822581272.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье разыскивают 16-девушку со шрамом на животе. Она ушла из дома 3 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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