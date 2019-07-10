В Прикамье задержали троих парней за кражу аккумуляторов и стройматериалов

СЕГОДНЯ 10:26 2019-07-10T10:26:30+03:00

Они нанесли ущерб в размере 70 тысяч рублей

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В Звездном сотрудники полиции завершили расследование уголовного дела в отношении трои местных жителей. Молодые люди, среди которых был один несовершеннолетний, за 8 месяцев совершили 8 краж с особо важных и режимных объектов.

Злоумышленники похищали стройматериалы, аккумуляторные батареи, электроприборы и инструменты.

Парни нанесли ущерб в размере 70 тысяч рублей.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение краденного имущества, часть которого изъята и возвращена законным владельцам, остальное злоумышленники успели сбыть, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермячку осудят за продажу поддельных презервативов. 34-летняя жительница Перми успешно продавала проткнутые презервативы. Средства контрацепции женщина заказывала через интернет по одному рублю за штуку.

ИСТОЧНИК KP.RU