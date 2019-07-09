2019-07-09T13:14:02+03:00
Происшествия

Пермячку осудят за продажу поддельных презервативов

Оперативники изъяли 50 тысяч контрацептивов
Лилия Абибулаева
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--Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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34-летняя жительница Перми успешно продавала проткнутые презервативы. Средства контрацепции женщина заказывала через интернет по одному рублю за штуку.

Как сообщили в издании «Рифей-Пермь», следователи следственного отдела по Мотовилихинскому району изъяли у пермячки 50 тысяч дырявых презервативов.

- Было установлено, что они поддельные, была проведена соответствующая экспертиза, которая это показала. И даже судя из ее показаний, она уже занималась этой деятельностью незаконной продолжительное время, и ей поступали звонки от тех лиц, которым она осуществляла сбыт презервативов с жалобами на то, они некачественные и даже дырявые, - сообщили в следственном отделе по Мотовилихинскому району.

Конрацептивы женщина продавала в упаковке, похожей на изделия известной марки. Из-за этого у злоумышленницы было много покупателей.

- Один открыл, - там дырка, другой открыл, там тоже дырка. Я вообще думаю, что когда на заводе маркировку на фольгу наносили, проткнули и еще саму резину. Ну вот, тут тоже дырка.

Однако, как показала экспертиза, этот товар не имеет ничего общество с фирмой, указанной на этикетке. О наличии фальсификации свидетельствует и другой цветовой оттенок упаковки, иное расположение букв, сама маркировка и другие нюансы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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