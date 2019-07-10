2019-07-10T10:07:40+03:00
Происшествия

В Перми мотоциклист въехал в бордюр и погиб

ЧП произошло в Индустриальном районе Перми
Лилия Абибулаева
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Фото: УГИБДД по ПермиФото: УГИБДД по Перми
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В Перми на улице космонавта Леонова разбился мотоциклист. Авария произошла в 20:30 9 июля в Индустриальном районе Перми. По предварительной информации, он не справился с управлением.

- По улице Космонавта Леонова, со стороны Западного обхода в направлении улицы Свиязева, двигался мотоцикл «YAMAHA R6», без государственного регистрационного знака в районе дома №86, нарушив ПДД, не справился с управлением и перевернулся, - сообщили в УГИБДД по Пермскому краю.

В результате аварии водитель мотоцикла погиб. По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье загорелся КамАЗ. Утром в среду, 10 июля, на трассе в Березники-Соликамск загорелся КамАЗ. Пользователи социальных сетей опубликовали фото и видео горящего большегруза. На них видно, что черный дым от пожара заметно на расстоянии нескольких сотен метров. Очевидцы сообщают, что у КамАЗа загорелась кабина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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