2019-07-09T12:31:21+03:00
Происшествия

«Услышали, как трещит крыша». В Прикамье семья чудом спаслась от пожара

Хозяин дома получил ожоги 15% тела
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Рано утром 7 июля на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в жилом доме в селе Шулынды Сивинского района. Прибыв на место, огнеборцы увидели, что дом объят огнем: горела крыша и веранда.

Установлено, что вечером 6 июля хозяева легли спать, около 5 часов утра услышали треск шифера с улицы, обнаружили, что горит дощаная веранда жилого дома и крыша веранды.

Жильцы стали экстренно выходить из здания. Однако без пострадавших не обошлось 53-летний хозяин дома получил ожоги 15% тела спасаясь от пожара.

Предварительная причина пожара нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования на веранде жилого дома. Проверка по факту продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мужчина спас пятерых человек из горящего дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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