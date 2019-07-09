«Услышали, как трещит крыша». В Прикамье семья чудом спаслась от пожара
Рано утром 7 июля на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в жилом доме в селе Шулынды Сивинского района. Прибыв на место, огнеборцы увидели, что дом объят огнем: горела крыша и веранда.
Установлено, что вечером 6 июля хозяева легли спать, около 5 часов утра услышали треск шифера с улицы, обнаружили, что горит дощаная веранда жилого дома и крыша веранды.
Жильцы стали экстренно выходить из здания. Однако без пострадавших не обошлось 53-летний хозяин дома получил ожоги 15% тела спасаясь от пожара.
Предварительная причина пожара нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования на веранде жилого дома. Проверка по факту продолжается.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мужчина спас пятерых человек из горящего дома.
ИСТОЧНИК KP.RU