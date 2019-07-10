В Прикамье разыскивают 16-девушку со шрамом на животе

СЕГОДНЯ 06:18 2019-07-10T06:18:08+03:00

Она ушла из дома 3 июля

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В Чернушке пропала 16-летняя Ангелина Гаврилова. 3 июля девушка ушла из дома в Чернушинском районе и до сих пор ее местонахождение неизвестно. На связь девушка не выходила. О пропаже школьницы сообщили волонтеры поискового отряда «Медведь» со ссылкой на МВД России по Чернушинскому району.

Приметы: рост 168-175 см, на вид 17-18 лет, телосложение худощавое, лицо овальное, глаза серо-зеленые, волосы светло-русые прямые, стрижка "каре" до плеч, сутулится, ходит быстро.

Особые приметы: на животе имеется шрам от удаления аппендицита, шрам от прокола в районе пупа, очень многословна.

Была одета: джинсовый пиджак синего цвета, джинсовые брюки с завышенной талией синего цвета, голубая футболка, кеды синего цвета с черными шнурками, рюкзак черного цвета.

Если вам известно что-либо о местонахождении 16-летней Ангелины Гавриловой, просьба сообщить по телефонам: 8(34261)4-38-02, 8(34261)4-22-70, 89922309991 (оперативный дежурный ДПСО "МЕДВЕДЬ" ЧЕРНУШКА)

ИСТОЧНИК KP.RU